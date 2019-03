Prazo encerrou no fim da tarde desta sexta-feira, dia 29.

Duas chapas inscritas para as eleições do Corpo de Bombeiros Voluntários

Duas chapas confirmaram inscrição para as eleições do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. O prazo do Edital se encerrou às 17h30 desta sexta-feira, dia 29.



Conforme Apurado pela Rádio Aliança, a Chapa 1 é encabeçada pelo atual vice-presidente Leandro Morés. A segunda chapa, é encabeçada por Milton Perozin.



A eleição está marcada para a próxima segunda-feira, dia primeiro de abril. O mandato será de dois anos.



(Com informações do repórter André Krüger).