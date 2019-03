Um empresário endereçado na Linha 24 de Fevereiro está pedindo atenção por parte da Secretaria Municipal dos Transportes em relação às condições da estrada geral que interliga as comunidades de Linha 24 de Fevereiro e Linha São Paulo. Conforme informações, o trecho não estaria recebendo manutenção há pelo menos dois anos.



O empresário Clóvis Secco, proprietário de um ferro-velho, que fica nesta localidade afirmou que em vários trechos, a estrada não apresenta condições de trafegabilidade que veículos já ficaram estragados no caminho. "Já estourou cinco motor com o cárter, que bateu nos buracos", conta. Ele relata que representantes da Secretaria Municipal dos Transportes já estiveram vistoriando a estrada no ano passado. Porém, até o momento, nenhuma máquina teria passado pelo local, conforme o empresário.



Ele afirma que os guinchos, que levam veículos para o ferro velho, também estariam com dificuldades de passar pelo local.

A reportagem da Rádio Aliança procurou o secretário Municipal dos Transportes, João Reitel, mas não conseguiu o contato. De acordo com informações, máquinas da Prefeitura estariam realizando manutenção das estradas naquela localidade.