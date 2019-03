Morre um dos homens baleados em troca de tiro com a Polícia em Catanduvas

O Delegado Regional André Cembranelli confirmou na tarde desta seta-feira que um dos homens baleados no confronto desta manhã em Catanduvas morreu no hospital em Joaçaba.

Por volta das 15h o delegado envio a informação para a imprensa. 'informo que Alceu Apiaim acabou de falecer no hospital".

Alceu era natural de Santos/SP e sua idade não foi confirmada.

Além dele, outros dois homens foram feridos na troca de tiros, mas não correm risco de morte e estão preso. outros dois bandidos fugiram e estão sendo procurados.

A operação

Uma equipe da Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Joaçaba entrou em confronto na manhã desta sexta-feira, 29, com uma quadrilha de roubo a banco no município de Catanduvas. O fato aconteceu no bairro Sayonara, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa.

Houve troca de tiros e três homens foram baleados, um deles ficou em estado grave. Outros dois suspeitos fugiram para o mato. Nenhum policial ferido.

Os baleados foram encaminhados pelos bombeiros e Samu, sob forte esquema policial, ao Hospital Universitário Santa Terezinha em Joaçaba.

O Delegado Regional informou que havia informações que os bandidos estavam planejando assaltar o Sicoob do município de Vargem Bonita e que havia combinado de se encontrar em Catanduvas.

Os bandidos que entraram em confronto com a polícia são suspeitos de organizar os assaltos as unidades do Sicoob de Catanduvas, Passos Maia e de Paula Freitas/PR.

Na casa usada pela quadrilha a polícia localizou armas, marretas e toucas bala clava.

(Fonte: Eder Luiz)