Eleição para o conselho de administração do Sicoob Crediauc será realizada no dia 2 de abril

A eleição do Sicoob Crediauc do Alto Uruguai Catarinense tem um fato inédito. Pela primeira vez em 34 anos há duas chapas na disputa para o comando da cooperativa. A atual presidente, Maria Luisa Lasarim, lidera o grupo de situação e Paulo Roberto Camilo, que foi diretor-geral, representa a ala de oposição. “Temos apresentado resultados positivos e tenho certeza que os delegados entenderão que a cooperativa está muito bem e que não há motivos para mudanças”, afirma.

Maria Luisa Lasarim é formada em Ciências Contábeis e Direito e está na presidência do Sicoob Crediauc há oito anos. Ela destaca que em 2019 deverá ser ultrapassada a marca de R$ 1 bilhão de ativos administrados pelo Sicoob Crediac. “A cooperativa opera hoje R$ 900 milhões de ativos. São recursos que os 45 mil cooperados trouxeram para a instituição porque confiam no Sicoob Crediauc e em quem está na administração”, pontua Maria Luisa.

A candidata da chapa 1 diz que ao longo de 31 anos ligados ao cooperativismo de crédito foi preparada para presidir a instituição. “Temos experiência e conhecimento. O Siccob Crediauc é hoje uma referência dentre do sistema estadual e nacional”, frisa Maria Luisa. Segundo ela, em torno de 500 novos cooperados se associam à instituição todos os meses. A posse será depois da aprovação do Banco Central do Brasil, o que ainda não tem data definida.

Maria Luisa diz que a eleição do conselho de administração não entrou na pauta das 14 pré-assembleias por orientação do jurídico do Sicoob Santa Catarina e do Banco Central. Segundo ela, nas pré-assembleias deve ser feita a prestação de contas e a escolha do conselho de administração deve ser tratada na assembleia ordinária de delegados.

A eleição

A eleição para a nova diretoria será realizada na noite da próxima terça-feira, dia 2 de abril, em Concórdia. O novo comando será eleito por 142 delegados que representam os associados desde 2012. A próxima gestão irá comandar a cooperativa por quatro anos.

Chapas inscritas para a eleição

Chapa 1

Maria Luisa Lasarim – presidente

Fernando Luiz Deon – vice-presidente

Geovan Gasparotto – secretário

Conselheiros: Airton Giombelli, Amarildo Jacir Colossi, Carlos Dericeu Horn, Clécio José Lodi, Hilário Patzlaff e Lauri Bernardo Simon.

Chapa 2

Paulo Roberto Camilo – presidente

Neudi Miranda – vice-presidente

Igor Dal Bello – secretário

Conselheiros: Ademar Massaki Mori, Nelson Port Júnior, Renan Patzlaff, Jacir Carlos Zanatta, Marizete Petter Maltauro e Roselei Marlisane Aigner