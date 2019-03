Não é exagero! É apenas uma triste realidade. O esporte amador de Concórdia e também da região corre o risco de ficar sem árbitros num curto espaço de tempo. O motivo, violência! Bem verdade que tivemos um caso que chegou ao conhecimento público e foi no último fim de semana, isso neste ano. Mas ao longo das últimas temporadas, esse problema também tem sido constatado. Isso quando se fala em violência física!

Mas há outros tipos de violência que a gente percebe, como a verbal. Através de xingamentos, coações e ameaças. Que não ferem fisicamente, mas minam o psicológico de qualquer pessoa. Nessas situações, se vividas corriqueiramente, o desestímulo é inevitável.

É justamente isso que está acontecendo com o quatro de arbitragem, que atua no esporte amador. Muitos estão desistindo em função da violência. Há casos em que as ligas que atuam na região se "emprestam" profissionais para completar as escalas, devido às desistências. Sai mais gente do que entra. Se continuar nessa escalada, em breve todo e qualquer campeonato amador na região ficará inviabilizado pela falta desse material humano: o árbitro!

Nesta semana, durante levantamento de informações sobre agressão a um árbitro, ocorrida no último fim de semana, conversei com representantes de algumas ligas e todos afirmam que estão tendo dificuldades para manter o seu pessoal. A alegação é de que, assim como qualquer jogador de futebol amador, o árbitro também tem sua profissão durante a semana, estuda, tem família, abre mão do descanso e do convívio com os filhos no fim de semana para dar a sua contribuição para o esporte e, em algumas ocasiões, acaba sendo agredido. Nessa situação, somente muito amor para fazer com que a pessoa não desista.

Mas o objetivo desse comentário é também chamar a atenção da violência no esporte amador. É a origem das agressões contra as arbitragens e contra qualquer outra pessoa, sendo jogador, técnico ou torcedor que vai aos campos.

É maçante falar, mas esporte e violência não combinam. É preciso pensar que a raiva do momento pode se transformar em uma dor de cabeça, que poderá durar muito tempo depois.

O fim de semana está aí! Pratique o esporte, sue, transpire, divirta-se. Mas faça tudo isso com o espírito desarmado. O jogo e o seu resultado são meros detalhes. O bacana do esporte amador é a confraternização. Não perca essa oportunidade.