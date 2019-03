A Agência Local da Casan está estudando a possiblidade de perfurar dois poços artesianos para reforçar o abastecimento de água em Concórdia. A informação é do gerente local da companhia, Gerson da Silva. Em contato com a Rádio Aliança, ele relatou que um geólogo deve chegar na próxima semana para fazer a análise do solo e fazer um estudo sobre a viabilidade do empreendimento. A intenção é fazer a perfuração em locais onde hoje a Casan tem mais dificuldades para manter o sistema de água.



Em entrevista a Rádio Aliança, Gerson afirma que um desses lugares que devem receber o poço é a região da Vila Jacob Biezus. Porém, tudo dependerá do estudo a ser realizado.



Além dessa iniciativa, a Casan também informa que vai contratar uma empresa para realizar a troca da rede de água antiga em vias que receberão a pavimentação asfáltica da Prefeitura. Hoje, esse serviço é executado pelos próprios servidores, que também tem que atender as demandas diárias da própria companhia. Também será feita a contratação de uma empresa para auxiliar no reparo dos vazamentos que já estão levantados pela companhia, algo próximo de 100.



Gerson também informa que a Casan está realizando a troca de bombas ou substituição pelo sistema de booster, em outras regiões. Esse trabalho vai ser realziado na Erat do Vista Alegre, Imigrantes, Portinari, Contorno Norte e Tancredo Neves.