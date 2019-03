Operação da Polícia Civil termina com dois baleados em Catanduvas

Uma equipe da Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Joaçaba entrou em confronto na manhã desta sexta-feira, 29, com uma quadrilha de roubo a banco no município de Catanduvas. O fato aconteceu no bairro Saionara, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa.

A informação foi confirmada pelo Delegado Regional André Cembranelli.

Houve troca de tiros e dois homens foram baleados, um deles ficou em estado grave. Outros dois suspeitos fugiram para o mato. Nenhum policial ferido.

A polícia segue no local em busca dos homens que fugiram. Um helicóptero é utilizado nas buscas.

Os baleados foram encaminhados pelos bombeiros e Samu, sob forte esquema policial, ao Hospital Universitário Santa Terezinha em Joaçaba.

A polícia ainda não informou se os envolvidos planejavam algum assalto a banco na região.

(Fonte: Eder Luiz)