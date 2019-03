O deputado Neodi Saretta, que é presidente da Comissão de Saúde, protocolou uma Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 0008.4/2019, que trata da Reforma Administrativa do Estado. O projeto chegou à Assembleia Legislativa no início desta semana. De acordo com o parlamentar, é natural o Governo tentar fazer economia assim que um novo mandato inicia. “Sabemos que é importante debater, mas também queremos manter os serviços importantes, especialmente, na área da saúde. Há uma discussão as regionais e agências da Saúde, mas nós queremos que isso fique consignado no papel, por isso fiz a emenda no sentido de manutenção das macrorregionais de saúde e das gerências regionais de saúde”.

Saretta falou da importância da manutenção da estrutura das Macrorregionais e das Regionais que facilitam o atendimento para diversos municípios. “Queremos que as estruturas de saúde possam estar cada vez mais acessíveis a nossa população e a emenda vai garantir a manutenção e a estrutura para que possam continuar trabalhando e ajudando os municípios da região e também os pacientes que precisam desde o medicamento, marcação de exames, consultas e outros procedimentos”. O deputado ressalta que dentro das gerências estão incluídos serviços fundamentais e, que cabe entender o papel efetivo das Macrorregionais e, sobretudo das Regionais de Saúde, como funcionam e sua importância. Dentro delas estão incluídos ramos como a Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, entrega de medicamentos de alto custo e os serviços de transferência de pacientes. “São situações que o paciente precisa ter esse contato direto e fica muito difícil ficar dependendo de motoristas e carros das pequenas cidades que vão à distâncias enormes para resolver essas demandas”, disse Saretta.

(Fonte: Susana Rigo/Gabinete Neodi Saretta)