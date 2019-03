Vereadores e alunos da escola Paulo Freire prestaram nesta semana uma homenagem aos membros da comissão de emancipação de Arabutã. O evento aconteceu no Centro de Idosos do município. O pedido partiu dos próprios estudantes como forma de honrar os trabalhos desenvolvidos em torno da formação do município de Arabutã. Ao todo, 12 pessoas foram homenageadas.



A comissão na época era formada por Assoredo Konrad, presidente; Tonélio Ebeling, vice; Almita Anita Driemeier, secretária; Irdes Kochemborger, vice-secretária; Remi Potratz, tesoureiro; Luiz Antônio Silva Sá, Amélio Renner e Auri Patzlaff como conselheiros; e Verno Franke, Anselmo Beckmann e Harry Geiss como suplentes.



De acordo com a presidente do Legislativo, Isolde Ruppenthal, essa homenagem foi emocionante. “São 12 pessoas homenageadas. Tivemos pessoas se emocionando e essa também é uma forma de reconhecer o esforço dessas pessoas que tinham como objetivo unir o povo do distrito para, em conjunto, trabalhar pela emancipação de Arabutã”, esclarece.



Isolde também lembra que foram momento difíceis na época, uma vez que tudo era mais demorado. “Foram várias reuniões feitas, muitas viagens, não tínhamos a mesma facilidade de comunicação como hoje”, comenta. Isolde também destacou que a primeira secretária da câmara, Almita, também foi secretária da comissão. “Era uma das pessoas que sempre puxava a frente nessas situações”.



A vereadora também fez questão de dizer que a Câmara de Vereadores só tem a agradecer esta comissão. “No mês de março comemoramos 27 anos e posso dizer à comissão que foi uma vitória, pois Arabutã hoje é um município desenvolvido e isto devido ao seu povo que é trabalhador e luta para atingir seus objetivos”, finalizou.

(Fonte: Ascom)