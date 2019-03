Será realizado neste sábado, dia 30 de março, Co.house em Concórdia, o Encontro de Jovens Empresários e Empreendedores (ERJE). O objetivo é promover a integração entre os jovens, além de trabalhar as diretrizes desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Jovens Empreendedores (CEJESC) que são representatividade, capacitação, liderança, oportunidades e fortalecimento. Fazem parte do CEJESC atualmente 12 regionais da FACISC, 73 núcleos e 1417 jovens empresários.

O evento contará com a participação dos membros dos Núcleo Jovens das cidades de Concórdia, Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Pinhalzinho e Coronel Freitas, pertencentes a regional Oeste de Santa Catarina. Participam dos NJEs da regional oeste aproximadamente 70 jovens empresários mobilizados que atuam em busca do fortalecimento do empreendedorismo, fomentando negócios, desenvolvendo lideranças e ampliando a representatividade por meio do associativismo jovem empreendedor.

O Núcleo do Jovem Empreendedor de Concórdia de Concórdia conta atualmente com 13 membros que trazem como temática do Encontro: Você também pode chegar lá! Com a participação do Presidente da Coopercarga Sr. Osni Roman que abordará como o associativismo proporcionou a cooperativa manter-se competitiva até os dias atuais, bem como está direcionando o olhar da mesma para um futuro inovador. Também contará com a participação do Sr. Joel Souza CEO da GDOOR Sistemas que compartilhará sua trajetória de empreendedor e os desafios enfrentados como empresário. Está prevista a participação de aproximadamente 40 jovens empresários das diferentes cidades da regional oeste, que participarão de um momento de troca de conhecimentos, networking e desenvolvimento de novos negócios.

(Fonte: PG Comunicação)