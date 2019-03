Cerca de dezesseis quilos do produto foram apreendidos em fiscalizações.

A Polícia Militar Ambiental de Concórdia recolheu 16 quilos de pinhão que estavam sendo ilegalmente comercializados na região. O fato foi constatado durante atividade de fiscalização do defeso do pinhão nos municípios de Vargeão, Passos Maia, Ponte Serrada e Irani. As atividades foram desenvolvidas nos dis 27 e 28 desse mês.



A guarnição ainda realizou atividades de orientação e fiscalização nas propriedades rurais da região do Parque Nacional das Araucárias, para coibir infrações desta natureza.



Conforme a Polícia Militar Ambiental, em Santa Catarina, o período do defeso do pinhão encerra no dia primeiro de abril. A partir dessa data, o pinhão poderá ser colhido, transportado e comercializado.



Quem for flagrado descumprindo a norma legal, está sujeito a aplicação de multa no valor de R$ 500,00 e apreensão do produto.