Oito pessoas foram indiciadas pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. O Inquérito Policial, que investigava os suspeitos foi concluído nesta semana e a documentação já foi entregue ao Judiciário.



Conforme a Delegacia de Investigação Criminal de Fronteira, DIC/Fron, foram indiciados R.V (25 anos), M.P.V (62 anos), J.V.S (38 anos), T.S.E (70 anos), L.R.N (18 anos), M.S.S (19 anos) e F.C.G.C (20 anos).



Todos estavam sendo investiados por supostos crimes que vinham sendo praticados na Vila União. Conforme os autos, no dia 10 de janeiro desse ano, a equipe de investigação da DIC prendeu em flagrante M.S.S pelo crime de tráfico de drogas e de corrupção de menores. Neste mesmo dia foram apreendidas 62 porções de crack em poder de um adoelescente que, de acordo com a polícia, estava fazendo a venda da droga sob a supervisão de M.S.S.



No dia 28 de fevereiro, houve o cumprimento de novo mandado de prisão preventiva em desfavor de R.V, apontado como líder da organização criminosa que estava em investigação. Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a integrantes da referida organização.



Conforme a Polícia Civil, nenhum entorpecente foi apreendida nesta diligência. No dia anterior, o adolescente, que havia sido flagrado vendendo drogas em uma das diligências, foi apreendido em Foz do Iguaçu, no Paraná, quando já estava retornando para Concórdia trazendo mais de um quilo de crack, além de 50 munições calibre ponto 50.



Durante a investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar o responsável por ter levado o adolescente até Foz do Iguaçú e obteve provas consideradas robustas de que o entorpecente em questão pertencia a organização criminosa.

(Com informações do repórter André Krüger).