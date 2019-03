A 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios de Concórdia iniciou oficialmente na tarde desta quinta-feira (28/03), no Ginásio da Ser Sadia, com entrada gratuita e participação de milhares de consumidores que inclusive fizeram fila até a abertura dos portões.

A abertura oficial foi acompanhada pelos expositores e colaboradores, convidados, patrocinadores, autoridades e imprensa local. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Simioni, destacou o trabalho da entidade em prol da economia do município. “A CDL Concórdia é uma entidade com bagagem em feiras e eventos de grandes proporções como esse, por isso acreditamos no sucesso do Bazar”.

O presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, reforçou o compromisso da entidade de ajudar efetivamente as empresas a crescerem e valorizar os consumidores do município que fazem a classe girar. “Estamos empolgados com o início do Bazar e otimistas com os resultados nas vendas. É um grande evento que exigiu muito planejamento, estratégias e comprometimento em especial por parte do time interno que está fazendo tudo isso acontecer até no sábado aqui no Ginásio da Ser Sadia. Quando assumi em janeiro firmei meu compromisso de dar continuação aos bons projetos e é isso que estamos fazendo. O Bazar é um evento consolidado assim como a FEMIX e vem sendo aguardado com carinho pelas empresas do segmento. Esperamos receber milhares de visitantes e estamos preparados para bem atendê-los até no sábado. Nosso agradecimento primeiro aos empresários parte primordial do sucesso do evento e ainda do poder público, do Sicoob Crediauc, Unimed Concórdia e MHNET Telecom pelo apoio”.

O Bazar conta com artigos de vestuário e calçados feminino e masculino, assim como milhares de acessórios para as mulheres e uma linha completa para as crianças e jovens. Os descontos são bem generosos de 20 até 70% em diferentes formas de pagamento. Alguns expositores também confiam em brindes e sorteios para atrair os olhares dos clientes. Em algumas lojas preço máximo de R$49,90, outros apostam no compre um leve dois e outros limitam os preços de R$10 até no máximo R$100. Cada expositor definiu as suas estratégias que prometem surpreender o público nos próximos dias.

Além da coleção de verão com lindos biquínis, saias, shorts e vestidos destaque para as peças de inverno como casacos pesados, botas e tênis, sem contar nos cachecóis e toucas que deixam qualquer look quentinho. O que os expositores também confirmam é que na medida em que as sacolas vão enchendo os descontos devem aumentar.

O público pode conferir as novidades até no sábado (30). Neste primeiro dia o atendimento segue até às 22h, na sexta-feira (29), os portões estarão abertos das 13h30min às 22h. No último dia fim de semana a visitação começa às 9h e segue direto até às 17h.

O Bazar é uma iniciativa da entidade e Prefeitura de Concórdia, com o Patrocínio do Sicoob Crediauc, Unimed Concórdia e MHNET Telecom. A estimativa dos organizadores é de que passem em três dias pelo evento mais de 15 mil pessoas e a geração de negócios imediatos ultrapasse R$380 mil números gerados na 1ª edição em 2017.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)