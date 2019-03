A Associação Palmira Gobbi Amigos dos Animais (AMA) encaminhou um ofício ao prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, nesta quinta-feira, 28 de março, pedido informações sobre a colocação de coelhos vivos na decoração de Páscoa montada em frente à prefeitura. Na interpretação da ONG, a presença dos animais na decoração fere a Lei Municipal 4.874, que trata do bem-estar animal.

O artigo 30 desta legislação diz que “fica proibida a utilização, no âmbito do Município, de animais domésticos ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos, em circos ou estabelecimentos similares, como atrativo em suas apresentações”. No ofício endereçado ao prefeito, a ONG solicita informações sobre a forma como estes animais foram adquiridos, se há Guia de Trânsito Animal (GTA), atestado médico veterinário sobre a saúde dos mesmos e alvará sanitário para a exposição. A equipe de cuidadores de animais também quer saber qual será a destinação que terão estes animais quando a decoração de Páscoa for retirada.





Os coelhos vivos estão em uma casinha protegida com tela em frente à Prefeitura de Concórdia. No local há água e alimentação e as pessoas não têm acesso para pegá-los. A administração municipal foi procurada pelo Jornalismo da Aliança para comentar sobre o assunto e preferiu se manifestar por meio de nota, que ainda não foi divulgada.

A presidente da AMA, Aiuara Sette Ramos, sugere que os coelhos sejam retirados da casinha e colocados para adoção. “É uma atitude, em minha opinião, inapropriada. Não é usando animais vivos que se consegue uma boa decoração”, afirma.

Aiuara diz que a ONG não tem uma posição radical sobre a exposição de animais. “Não somos contra as feiras agropecuárias, por exemplo. O que questionamos é a necessidade de usá-los como objeto decorativo. É uma mensagem desnecessária que destoa das práticas que a administração vem tomando em relação aos direitos dos animais”, destaca. Aiuara comenta que as ONGs foram procuradas por várias pessoas que não gostaram de ver os coelhos vivos na decoração.