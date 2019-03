A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC) divulgou nesta quinta-feira, 28 de março, que um homem de 36 anos morreu em decorrência da febre amarela no município de Joinville. O fato ocorreu no dia 12 de março e o não registrava casos de febre amarela em humanos desde 1966. O paciente não tinha registro de vacina.

Depois de ter confirmado a causa da morte com investigações laboratoriais, a Dive estará realizando a coleta de vetores no município. Além disso, na próxima semana e a equipe de vigilância epidemiológica do município deve realizar a vacinação de casa em casa no raio de 300 metros do possível local de contaminação.

A vacina é a única forma de prevenção contra a febre amarela. É importante destacar que quem já foi vacinado não precisa ser imunizado novamente, porque apenas uma dose é suficiente para garantir a proteção ao longo da vida.

No dia 20 de março Santa Catarina iniciou uma campanha para intensificar a vacinação contra a febre amarela. Quem ainda não está imunizado deve procurar um posto de saúde da rede pública.