O promotor de Justiça, Felipe Nery Alberti de Almeida, participou da reunião sobre a falta de água em Concórdia realizada hoje e disse que o Ministério Público está analisando o que pode ser feito juridicamente para amenizar este problema. A sugestão do promotor é para que os concordienses registrem essas reclamações de forma oficial. Isso pode ser feito por meio de denúncias ao Ministério Público, na Ouvidoria da prefeitura, Procon e boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia.

Várias ações contra a Casan já tramitam na Justiça e em uma delas a empresa ficou obrigada a não deixar as residências mais que 12 horas sem água. Caso isso não ocorresse, a estatal deveria fornecer água com caminhão pipa. Essa decisão foi revertida em favor da Casan no Tribunal de Justiça, o que dificulta novas ações com o mesmo pedido.