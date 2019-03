Um árbitro de futebol foi agredido durante partida de campeonato amador, no interior de Concórdia, durante a tarde do último sábado, dia 30. O fato foi registrado na comunidade de Baixo São Luis. O fato foi registrado pela Liga Desportiva Concordiense, que irá levar o caso a julgamento pela Comissão Disciplinar.



Conforme informações, Baixo São Luis e Cachimbo empatavam em 1 a 1, quando aos 31 minutos do primeiro tempo, após assinalar uma falta, o árbitro Marlon Antunes, aplicou cartão para um jogador do time da casa. Nisso, o atleta identificado como Daniel da Silva teria dado um chute na perna do árbitro, que por sua vez aplicou o cartão vermelho. Depois de ser expulso, esse mesmo atleta deu um soco no rosto do árbitro, provocando sangramento no nariz.



Por causa da agressão, os quatro árbitros se reuniram e avaliaram que não haveria condições de continuar a partida. Diante disso, encerraram o jogo aos 31 minutos do primeiro tempo.



O árbitro fez exame de corpo e delito, passou por tomografia e teve que ser medicado.



Conforme a Liga Desportiva Concordiense, a competição foi suspensa até que haja o julgamento desse caso.