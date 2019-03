A Polícia Civil investiga o caso envolvendo um jovem de 19 anos. Nos últimos dias, aumentaram boatos de um suposto ataque em escolas de Piratuba e Ipira. O caso foi parar na delegacia de polícia de Piratuba quando o jovem teria ido prestar esclarecimentos após, segundo ele, ter sido mal interpretado. E.J.C.H., disse que teria feito os comentários em tom de brincadeira. “Foi no sentido de brincadeira. Eu até nem compartilhei no meu Facebook, mas foi mais no WhatsApp, que era só pessoas que conhecia. Mesmo assim, tiraram print e levaram a sério. Foi tudo na brincadeira podem ficar tranquilos. Vi a repercussão que teve e me arrependi. Preciso pedir desculpas e isso não vai se repetir, pode ficar tranquilos que nem tenho arma”, contou se justificando em entrevista ao repórter Alison Martins.

Durante a manhã desta quarta-feira (27), as polícias Civil e Militar e o Conselho Tutelar estiveram na Escola Amélia Poletto Hepp monitorando a situação. A direção da escola e a Secretaria de Educação também ficaram atentas ao acontecimento. Um dos jovens, supostamente marcado num post da rede social, estava nas proximidades, e isso ocasionou a preocupação das autoridades.

As incertezas e poucas informações sobre o que estava acontecendo causaram pânico entre alguns pais. Nas redes sociais, os pais trocavam mensagens sem parar. Alguns deles não permitiram que seus filhos fossem na aula e outros, inclusive, foram buscá-los quando os boatos começaram a se espalhar pela manhã desta quarta-feira.

Além de E.J.C.H, outro jovem, menor de idade, também estaria envolvido na suposta brincadeira. Nas imagens, o jovem que supostamente faz a ‘ameaça’ aparece segurando aparentemente armas de fogo. O caso é investigado e mais detalhes não foram divulgados para não atrapalhar os trabalhos policiais.

(Fonte: Michel Teixeira Notícias)