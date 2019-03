Uma enxurrada de ligações de moradores dos bairros das Nações, Catarina Fontana e até mesmo do São Cristóvão foram feitas para a reportagem da Rádio Aliança durante a manhã desta quarta-feira, dia 27. Em todas elas havia um distinto cidadão ou cidadã reclamando da falta de água. Conforme alguns moradores, as torneiras estariam secas há pelo menos três dias e até agora, nada.

A reportagem procurou a Casan e, especificamente para o Catarina Fontana e Nações, pelo que a gente entendeu, a falta de água se deve aos trabalhos de substituição da rede antiga por novos canos na rua Japão. Esta via será recapeada pela Prefeitura de Concórdia. A expectativa é que até esta tarde, a situação volte a normalidade.

Para o povão, é difícil apontar o dedo para a Casan e se conter. A paciência acabou e, independente do que esteja acontecendo, todos querem água. Somente isso! Aqui, a companhia está fazendo o que dá para fazer dentro de suas possibilidades. O problema sempre foi do comando estadual, que negligenciou os investimentos necessários, o sistema sucateou e hoje estamos pagando o pato. E não é de agora. É de anos!

Enquanto busca-se uma saída para amenizar os problemas de falta de água ou para gestar o sistema no munícipio, já que o atual contrato com a Casan vence no fim do próximo ano, parte da população continua nesta triste sina de não ter água disponível o tempo todo.

Hoje não vamos falar da Casan. Tudo que tinha que ser falado já foi falado. Se falarmos de novo, mesmo assim, não será repetição. Afinal de contas, cada reclamação, cada testemunho de falta de água sempre trás um detalhe diferente, que ajudam a compreender a complexidade do sistema. São situações do tipo, água barrenta quando está disponível ou vazamento em alguma estação de recalque.

Vamos tentar imaginar o que está passando uma dona de casa, que relata não ter água na torneira por três dias para os afazeres domésticos. Do trabalhador que chega em casa, cansado, e não consegue tomar banho. Da família, com crianças pequenas ou em idade escolar, que tem a rotina limitada ao máximo e as tarefas domésticas acumuladas porque simplesmente a caixa de água secou. Imaginem essas situações.

A afirmação pode até ser desproporcional. Vou entender quem achar isso. Mas a situação que os ouvintes nos relataram é algo sub-humano. E acima de tudo, injusto! Tanto é que apesar disso tudo, a tarifa continua chegando para ser paga todo o santo mês.



Já comentei aqui em outras ocasiões. Não é torcida de minha parte! É apenas uma constatação. O ideal seria uma solução breve para isso. Mas não vai acontecer no curto prazo. Ouso dizer mais uma vez que uma melhora sensível no sistema de abastecimento de água em Concórdia vai ser percebida a partir de 2021. Após o encerramento do atual contrato com a Casan. Independente de qual seja a escolha de um próximo modelo de gestão da água na maior cidade da Amauc, a prioridade número um é combater os atuais e velhos problemas no sistema.

Antes disso, esqueçam! Estou convencido de que não há uma tratativa clara para melhorar o sistema no curto prazo.

Enquanto isso meus amigos, haja paciência!