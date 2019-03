Moradores reclamam da falta de água no Catarina Fontana e no Nações

A Rádio Aliança recebeu várias ligações de moradores de parte dos bairros das Nações e Catarina Fontana, reportando que estão sem água há pelo menos três dias. As manifestações foram feitas também através do whatsapp da Rádio Aliança.



Em uma ligação ao vivo, no Mesa Redonda, uma ouvinte, identificada como Ivete Kehl, alegou que está sem água para tomar banho e que, junto com as vizinhas, pretende registrar um Boletim de Ocorrência na Central de Polícia Civil. Ela reside na rua Japão, bairro das Nações. Também houve ligações dos moradores do Loteamento João Turmina; da rua Tucuruís, no bairro Catarina Fontana e da rua Colômbia, também no bairro das Nações.



A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com o gerente da Casan em Concórdia. Gerson da Silva. Ele informou que a companhia está realizando a troca da rede antiga de água por novos canos. Os trabalhos estão sendo realizados na rua Japão, já que esta via está para receber nova camada asfáltica pela Prefeitura de Concórdia.