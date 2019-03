Fato aconteceu no começo desta madrugada na cidade de Maximiliano de Almeida, Rio Grande do Sul.

Uma casa ficou destruída e outra ficou parcialmente queimada em um incêndio, ocorrido no começo da madrugtada desta quarta-feira, dia 27, em Maximiliano de Almeida, região norte do Rio Grande do Sul, na divisa com Piratuba.



Conform o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a residência mista ficou destruída e o fogo atingiu a aba de outra casa, mas o fogo não se alastrou porque foi imediatamente controlado.



Foram necessárias duas horas de combate ao fogo, com a utilização de três caminhões de água.