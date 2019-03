Começa oficialmente amanhã (28/03) a 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios de Concórdia. A abertura está marcada para às 13h30min com a presença dos expositores, convidados e autoridades, após os portões serão abertos para visitação até às 22h.

O Bazar Concórdia conta com a participação de 32 empresas do segmento associadas da CDL Concórdia realizadora do evento. “Mais um importante momento da entidade com os associados. Finalizamos ainda na segunda a montagem dos estandes e após iniciamos o trabalho com os expositores que estão nos preparativos finais. O Bazar será uma grande vitrine para as empresas e uma excelente oportunidade de economizar para os consumidores que estão inclusive se preparando com listas para garantir os melhores produtos nos três dias”.

Segundo a empresária do ramo infantil, Fabiana Cristófoli da Silva, da Anjo Sapeca a primeira edição surpreendeu desde o primeiro dia e a intenção é repetir o sucesso neste ano. “As vendas foram superadas logo nas primeiras horas de atendimento em 2017. Então entramos com tudo em 2019 e esperamos que o resultado seja igual ou melhor. O consumidor vai encontrar toda coleção de inverno do bebê ao juvenil. Os valores serão de R$20 ao preço máximo de R$100”.

O Bazar Concórdia segue até no sábado no Ginásio da Ser Sadia com entrada gratuita. Na sexta-feira atendimento das 13h30min às 22h e no sábado último dia de compras das 9h até às 17h. O evento tem o apoio da Prefeitura de Concórdia, Patrocínio Sicoob Concórdia, Unimed Concórdia e Provedor Oficial MHNET Telecom.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)