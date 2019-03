Numa promoção da Associação de Pais e Amigos do Voleibol (APAV) ocorre nos dias 30 e 31 de março do corrente ano, na CPC, o 2º Torneio Citadino de Vôlei. As inscrições foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, 27. Os interessados devem entrar em contato com a Rosi, na SER Sadia pelo fone (49) 99925.69.24.

A competição, nos naipes masculino e feminino, tem idade mínima de 14 anos, inscrições a R$ 20. No sábado os jogos vão das 13h às 21h e no domingo, 9h às 12h e das 13h30 às 16h. Segundo o regulamento as equipes serão formadas por sorteio no dia da competição sendo divididas por nível e posição de cada atleta. Número de sets e sistema de disputas serão definidos conforme o número de equipes.

(Fonte: FMEC)