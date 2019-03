Evento, na categoria Mirim Feminino, será no sábado, dia 30.

A primeira etapa da categoria Mirim Feminino da Liga Oeste de Voleibol será realizada no sábado, 30 de março, no Ginásio Municipal Ivo Pierosan, em Itá. Participam da competição 10 equipes divididas em duas chaves com cinco integrantes cada. Além das catarinenses existem os times paranaenses de Chopinzinho e Pato Branco.

A Associação de Pais e Amigos do Voleibol/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (APAV/FMEC) está no Grupo A juntamente com a AD Saudades, AJOV Joaçaba, DME Itá e ACEL Prefeitura de Chopinzinho.

A APAV /FMEC estreia contra a DME Itá (8h30). Depois enfrenta a ACEL Prefeitura de Chopinzinho (10h), AJOV Joaçaba (15h) e AD Saudades (17h15).

Integram o Grupo B, a DME Guaraciaba, SEJL/Vida Vôlei/Maravilha, FME Pinhalzinho, Prefeitura de Pato Branco e AVP Palmas.

(Fonte: FMEC)