Ato foi realizado no gabinete do prefeito Rogério Pacheco.

O prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, o superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Gil Artifon, assinaram na manhã de hoje, na sala de reuniões do Gabinete, no Centro Administrativo, o Termo de Colaboração com quatro entidades esportivas de Concórdia. Foram contemplados a Associação de Pais e Amigos da Natação (APAN), Associação dos Amigos do Futebol Concordiense (AAFC), Associação Concordiense de Basquetebol (ACOB) e Associação Concordiense de Futsal (ACF.) O montante é de R$ 345 mil.

O superintendente da FMEC, Gil Artifon, lembrou que serão assinados 14 Termos de Colaboração. "Com os de hoje já são cinco assinados. O montante ultrapassa meio milhão de reais", garante. Não estão computados os valores do Bolsa Atleta. O prefeito Rogério Luciano Pacheco ressaltou que os valores acordados ainda podem ser acertados. Ele lembrou do desempenho das modalidades que têm levado o nome de Concórdia para o Estado, o País e para o Exterior.

(Fonte: FMEC)