Na semana em que inicia a Expo Arabutã 2019, a Comissão Organizadora faz os últimos ajustes para o evento, que será realizado de 29 a 31 de março. A Feira da Indústria e Comércio ocorrerá na SERC 25 de Julho e a exposição de animais acontecerá no Loteamento Nicolau Petry. Na Escola de Educação Básica Arabutã, ocorrerá a exposição de Bonsai. "Com certeza será um evento marcante para a região", assinala o presidente da Comissão Central Organizadora, Olguin Metz.



No total, 120 expositores participarão da exposição. Segundo Olguin Metz, 140 animais serão expostos, proporcionando uma dimensão ainda maior à feira. Além disso, estão previstos três shows nacionais (Os Serranos, Banda Cavalinho e Carlos Magrão) e artistas locais também estarão se apresentando. A gastronomia também estará em destaque com o corte da cuca e da tripa grossa. Danças típicas, grupos germânicos e muitas atividades artísticas e culturais serão desenvolvidas. Para a criançada, serão disponibilizados brinquedos infláveis e recreação. O esporte também estará em evidência com o Festival Chape e o sorteio de brindes.



"Estamos nos preparando para recebermos um grande público, principalmente famílias de toda a região. A Expo é uma grande vitrine. Será uma oportunidade valiosa para que as pessoas conheçam os potenciais do nosso município.Temos a indústria e comércio em franco desenvolvimento. Muitas empresas têm demonstrado interesse em se instalar. Além disso, nosso setor agropecuário é forte e diversificado. Tudo isso será apresentado na Expo", pontua Metz.

A Expo Arabutã 2019 começa nesta sexta-feira, dia 29. O show de abertura será com o Grupo Os Serranos, a partir das 20h30. O show do cantor Carlos Magrão será no sábado, a partir das 20h00 e, por fim, a apresentação da Banda Cavalinho será no domingo a partir das 16h00. A Comissão Central Organizadora lembra que todos os shows serão gratuitos ao público.



(Fonte: PG Comunicação)