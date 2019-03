Atrativo, que foi novidade no ano passado, retorna em 2019 com algumas novidades.

A Administração Municipal, que trabalha a data do Natal (com o Projeto Sonho de Natal, que agrega decoração alusiva e programação diversificada), iniciou no ano passado, uma decoração especial também durante o período da Páscoa. Em 2019, a decoração foi incrementada e trouxe algumas novidades, em ambientes diversificados e interativo. O espaço foi finalizado na última sexta-feira, 22 de março, e recebeu inúmeros visitantes no fim de semana. A decoração irá permanecer em frente a prefeitura até a Páscoa, que neste ano será em 21 de abril.



Além de itens decorativos de pelúcia, fitas, casquinhas de ovos e ovos gigantes feitos de isopor, o cenário também conta com coelhos vivos, que neste ano receberam uma moradia adequada. Uma casinha foi especialmente construída para abrigar os bichinhos, que podem ser visualizados pelos visitantes, através de telas, que garantem sua proteção.



O grande destaque da decoração de 2019, foi o trabalho voluntário para que os cenários tomassem forma. Aproveitando materiais, adquiridos para a decoração do ano passado, uma equipe de servidores e familiares voluntários, trabalharam durantes três noites e duas tardes para chegar ao resultado final. Assim, a Administração Municipal não teve custo com mão de obra e materiais neste ano.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)