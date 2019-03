A Polícia Civil de Concórdia, através do setor de investigação, conseguiu recuperar um aparelho televisor, que foi furtado no dia 14 deste mês, no Bairro Santa Cruz. Após o trabalho de investigação, foi identificado o suspeito pelo delito. Neste dia 26, o aparelho foi localizado.

Em contato pessoal com o autor do furto, o mesmo concordou em devolver a televisão, que será entregue à vítima. Um Inquérito será instaurado para apurar a participação de outras pessoas neste furto.

Em relação ao suspeito pelo furto, ele será investigado através de Inquérito Policial.

(Com informações do repórter André Krüger),