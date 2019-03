Competição aconteceu no fim de semana, em Indaial.

Resultados do Ciclismo de Concórdia no Desafio das Estações

Resultados do Ciclismo de Concórdia no Desafio das Estações, Vale Eurpeu. Competição que aconteceu em Indaial no fim de semana.



Resultados 1ª Etapa Desafio Das Estações Vale Europeu De MTB



Fabiano Vivan - 5º lugar Pró Master B1

Caroline Ebertz - 2º lugar Pró Master Feminino

Enzo Vivan - 5º Lugar Amador Sub-18