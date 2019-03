Governo municipal fará o investimento no local onde ficava o campo do Canarinho

A construção de um centro de acolhimento para animais em Concórdia deverá iniciar no segundo semestre de 2019. A Secretaria de Urbanismo e Obras já discutiu o projeto com as duas ONG’s de proteção aos animais que existem no Município. O local destinado para este investimento é o terreno onde ficava o campo do Esporte Clube Canarinho, no Parque de Exposições.

O centro de acolhimento de animais é uma das exigências do Termo de Ajustamento de Condutas proposto pelo Ministério Público. O documento foi assinado em junho de 2018 pela Prefeitura de Concórdia e a Associação Palmira Gobbi Amigos dos Animais. O objetivo é regularizar o controle de zoonoses no Município.

O secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, explica que a obra terá quase 300 m2 e irá abrigar cães e gatos. O valor do investimento não está estimado, já que os projetos ainda estão sendo elaborados. A construção será coordenada pelo Urbanismo e a regulamentação de uso do espaço ficará como responsabilidade da Secretaria de Saúde.

A licitação para contratar a empresa para construir a obra deverá ser publicada no período de dois ou três meses. A expectativa é que o centro de acolhimento de animais fique pronto no início do ano que vem. Além de abrigar os cães e gatos, haverá espaços específicos para o tratamento dos animais que chegarem machucados e castração.