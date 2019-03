Três rapazes foram detidos após furto de fios de cobre em residências interditadas na Horácio Sandi. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira, dia 26.



A Polícia Militar de Concórdia foi acionada e no local abordou os três suspeitos, de iniciais Y.M.P.F, de 26 anos, e L.M.H, de 21, e um adolescente de 17 anos. Com um deles, estava uma mochila carregada com aproximadamente 60 metros de fio de cobre e uma alicate.

Conforme a PM, os três afirmaram que retiraram os fios de cobre para vender. Para eles, essa retirada seria possível porque os imóveis estavam interditados em função dos deslizamentos de 2017.



Os três foram levados para a Central de Polícia Civil e o adolescente teve o acompanhamento do Conselho Tutelar.