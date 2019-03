Reestruturação da empresa prevê a redução de 20% do quadro de funcionários

Pegoraro quer manutenção do efetivo e de agência dos Correios em Concórdia

Notícias nacionais de reestruturação do órgão podem respingar diretamente nos Correios de Concórdia. De olho nisso, o vereador Evandro Pegoraro (PT) teve aprovado na sessão de ontem um requerimento solicitando que a agência local não sofra nenhuma redução no efetivo. Representantes da estatal acompanharam o debate na Câmara.





Conforme o documento apresentado no Legislativo, Pegoraro requer o envio de um ofício ao presidente dos Correios, Juarez Aparecido de Paula Cunha, solicitando que a agência dos Correios de Concórdia não sofra perda de funcionários referente ao processo de reestruturação dos Correios, que prevê uma redução de cerca de 20% do número de empregados da estatal.





Na contramão, o vereador solicita sim o aumento do efetivo para atender com mais agilidade as demandas da população. “Vários documentos já foram protocolados nesta Casa solicitando mais funcionários. A agência recebeu novos veículos, mas precisa de gente”, defende. “Não podemos continuar diante desta possível perda de autonomia, pois algumas agências serão fechadas e serão apenas pontos. Sem funcionários, não tem entregas. Precisamos defender o material humano”.





Ainda como justificativa ao requerimento, Pegoraro salienta que “o serviço dos Correios é importante para o município e este processo de reestruturação irá ocasionar transtornos para a agência de Concórdia, uma vez que hoje mais de 10 novos loteamentos estão sem entrega regular por parte dos Correios, o que ocasiona muitos transtornos para os munícipes e a contratação de novos efetivos virá a contribuir”.



Fonte: Daisy Trombetta/ Ascom Câmara de Vereadores