Pouca gente sabe, mas 60% de todos os casos de cegueira registrados no Brasil poderiam ser evitados com diagnóstico precoce e tratamento adequado. O número expressivo é uma das motivações do Projeto de Lei do Legislativo 06/2019, de autoria do vereador Jaderson Miguel (PSD) e aprovado em primeira votação nesta terça-feira (26). O documento institui a Campanha Abril Marrom para prevenção e combate às diversas espécies de cegueira no município de Concórdia.





Conforme o vereador, que recebeu apoio unânime, a campanha visa conscientizar e educar a população para a importância da prevenção das doenças que levam as diversas espécies de cegueira, além de estimular as visitas periódicas ao oftalmologista e a realização de exames preventivos.





Ainda de acordo com Jaderson, o objetivo também é divulgar dados e informações acerca do problema, a fim de reduzir sua incidência. “A maioria das doenças é descoberta quando já está em estágio bastante avançado, de difícil regressão”, frisa. “É imprescindível que campanhas como esta venham conscientizar a população da necessidade do acompanhamento médico especializado e, para tanto, é preciso reunir organizações e iniciativas”.





O vereador Artemio Ortigara (PR) mostrou apoio total à causa e salientou ter feito visita às escolas, onde o problema parece ainda mais próximo. “É impressionante os relatos que temos tido de professores e de diretores, até porque a criança quando tem problema de visão geralmente não conhece a realidade de quem enxerga corretamente e pode parecer normal”, diz, completando: “Elas começam a ter problemas de rendimento, de aprendizagem. Tem crianças que não enxergam nem as letras maiores, se descobre por acaso. Um projeto como este faz que o município desenvolva ações desde cedo”.





Caso a lei seja aprovada em segunda votação na sessão desta quarta-feira (27) na Câmara de Vereadores, o documento seguirá para a análise e sanção do chefe do Executivo. A lei deve entrar em vigor a partir da data da publicação.





Fonte: Daisy Trombetta/Ascom Câmara de Vereadores