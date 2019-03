Acontece no próximo domingo, dia 31, a primeira edição do ano de 2019 do Leilão de Gado Geral em Concórdia. O evento, promovido pela Associação de Criadores de Gado do Alto Uruguai de Santa Catarina, será realizado nas dependências do Parque de Exposições.

Em entrevista a Rádio Aliança, o presidente da associação, Haroldo Vendrúsculo, destacou que é o oitavo leilão a ser realizado, o primeiro nesse ano de 2019. São cerca de 500 anomais que estarão sendo comercializados, todos provenientes de criadores da região. A expectativa é arrecadar até R$ 700 mil.

O primeiro Leilão acontece neste fim de semana. O próximo aconteceu no dia 15 de junho. Os demais serão em julho e novembro.