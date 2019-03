Vandalismo é registrado no Parque de Exposições

Casos de vandalismo em algumas dependências do Parque de Exposições foram constatadas pela Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, que administra esse espaço público. O fato foi percebido no começo desta semana e, possivelmente, podem ter ocorrido durante o fim de semana.



Neste último episódio, foi encontrado lixo jogado nas churrasqueiras, bancos e meas quebrados, portas dos baneiros danificadas e torneiras arrancadas.



Conforme informações, o zelador responsável pelo local alega ter sido quase agredido por um grupo de jovens, quando foi chamar a atenção deles em relação a uma inconformidade.



De acordo com relatos que chegam a FMEC, há também relatos de possivel uso de entorpecentes em alguns locais e de atos sexuais em outros pontos do parque, especialmente nos banheiro, durante festas no parque.



Conforme o superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Gil Artifon, medidas estão sendo estudadas para evitar esse tipo de situação.

(Com informações do repórter André Krüger)