Foi divulgada pela Federação Catarinense de Futebol, a tabela da Copa Santa Catarina de Futebol de Campo Sub 15. 10 esquipes participaram da competição que foram divididas em duas chaves.

Na chave A, Concórdia, Floresta, Nação, Camboriú e AFEG.



Na chave B, Casa Lar, Pedra Branca, Imbituba, Cruzeiro do Sul e Batistense.

Na primeira fase os clubes se enfrentam em turno e returno dentro da chave. Os dois primeiros colocados da de cada grupo avançam para a segunda fase.

A segunda fase, semifinal, as quatro equipes serão divididas em dois grupos, C e D. Na chave C o primeiro colocado da chave A enfrenta o segundo da B. Na chave D o primeiro colocado da Chave B enfrenta o segundo da chave A, sendo em jogos de ida e volta à segunda partida acontece na casa do adversário de melhor campanha na primeira fase.

A terceira fase, as finais da competição os vencedores das chaves C e D realizam dois jogos de ida e volta, sendo o mandante do segundo jogo faz em casa a equipe que melhor pontuou na primeira fase.

A primeira rodada esta marcada para o dia seis de abril. O CAC sub 15 estreia somente na segunda rodada, folga na primeira. O Galo do Oeste estreia no dia 13 de abril no estádio Domingos Machado de Lima contra o Floresta.

(Com informações do repórter André Krüger).