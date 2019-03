Marcelo Amâncio, acusado de assaltar uma jovem na área central de Concórdia, no mês passado, teve negado na ultima semana um pedido de liberdade provisória. A decisão foi deferida pela Justiça Criminal da Comarca.



No mesmo despacho, o juiz substituto, Edipo Costabeber, determinou a audiência de instrução e julgamento para as 15h do dia 26 de abril.



Conforme o processo, o réu é acusado de praticar um assalto na noite da sexta-feira, dia 15, de fevereiro na rua Carlos Büchele, na área central de Concórdia. A vítima, uma mulher, chamou a Policia Militar e relatou ter sido assaltada por um indivíduo, que estaria escondido atrás de um orelhão, esperando o momento da abordagem. O suspeito estaria armado com uma faca e acabou levando uma quantidade não informada de dinheiro.

Diante das características, a PM foi até a residência do suspeito, de iniciais M.A. Ele atendeu os policiais e foi reconhecido pela vítima. Marcelo foi detido e levado para a Central de Polícia Civil para os demais procedimentos.

