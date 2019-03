Movimentação do Corpo de Bombeiros de Seara no final da tarde desta segunda-feira, por volta das 17h, para atendimento a uma queda de altura.

Segundo os Bombeiros, a vítima é Clodoaldo Carniel. Ele caiu de um telhado, altura estimada de quatro metros, na Escola de Educação Básica Raimundo Corrêa, na rua do Comércio, saída para Concórdia.

Bombeiros e o Samu fizeram o atendimento do homem de 46 anos, com suspeita de fratura em perna e braço, o encaminharam para atendimento no hospital São Roque.

Atendido pelo médico de plantão, Clodoaldo Carniel foi transferido para o Hospital São Francisco de Concórdia.

Os bombeiros alertam que nesses casos, em que é necessário subir em telhados ou construções para conserto ou outro tipo trabalho, sempre é necessário usar o EPI, (Equipamento de Proteção Individial).

(Fonte: Rádio Belos FM)