Anderson Guzzatto (PR) recebeu documento do governo do Estado que reascende este debate

O vereador Anderson Guzzatto (PR) recebeu um documento do governo do Estado que não exclui a esperança de ter o credenciamento do serviço de hemodinâmica do Hospital São Francisco prestado pelo SUS. Segundo Guzzatto, esse tema foi tratado de forma política pelo governo anterior, quando afirmou que Concórdia não teria o credenciamento porque o serviço passaria a ser prestado pelo hospital de Caçador.

No documento enviado ao vereador pelo gerente de Planejamento do SUS, fica descartado o credenciamento do serviço de oncologia. Já sobre a hemodinâmica, o gerente informa que o hospital Maicé, de Caçador, nunca solicitou esta habilitação e confirma o pedido feito por Concórdia. “Vejam só a confusão que se fez por muito tempo. Para mim fica bem claro que houve interesse político”, afirma Guzzatto. Segundo ele, o documento ainda diz que está prevista a instalação de um serviço pago pelo SUS na macrorregião, mas não garante que será em Concórdia.

A informação de que o serviço pago pelo SUS seria oferecido pelo hospital de Caçador foi divulgada em Concórdia em junho de 2017. Na época se alegou que o Hospital São Francisco não teria cumprido todas as exigências para o credenciamento.

Esse debate iniciou ainda em 2016 quando foi implantada a estrutura de hemodinâmica em Concórdia. A inquietação ocorre porque o governo do Estado destinou recursos para o equipamento, que é usado apenas para pessoas que pagam particular ou possuem plano de saúde. Atualmente, para ter acesso ao serviço gratuito é preciso ir a Xanxerê.