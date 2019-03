Prefeitos conversam com superintendente do Deinfra sobre as rodovias

O novo superintendente do Deinfra na região Oeste, Bruno Valdermar Trennepol, participou de uma reunião com os prefeitos da Associação do Alto Uruguai Catarinense (Amauc), engenheiros e secretários na manhã desta segunda-feira, 25 de março. Trennepol, que é servidor efetivo do Estado, assumiu a função na última semana e já ouviu dos prefeitos as principais demandas da região. O superintende não anunciou nenhum investimento, mas disse que conhece bem as rodovias e sabe que a maioria delas apresenta problemas, principalmente por falta de manutenção.

Na semana próxima semana, no dia 4 de abril, o prefeito de Concórdia e presidente da Amauc, Rogério Pacheco, vai participar de uma reunião com o governador de SC, Carlos Moisés da Silva, para apresentar as prioridades da região. Os prefeitos têm prazo até a quinta-feira, 28 de março, para elencar as obras que são urgentes para a manutenção das rodovias. As informações serão compiladas pela equipe da Amauc e entregues ao governador.

Entre os principais pedidos está a revitalização da SC 283, que liga Concórdia a Chapecó. O superintende do Deinfra diz que atualmente uma operação de tapa-buracos está sendo finalizada e há um projeto de reestruturação completa desta via. Este documento prevê a duplicação das pistas, melhorias na sinalização e outras intervenções, mas está pronto há vários anos e ainda não há previsão para que ele saia do papel. A estimativa de investimento seria de R$ 150 milhões.