O vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, tem sido presença quase que frequente nas redes sociais nos últimos dias. Obviamente que ele também utiliza esse meio para se aproximar da população de Concórdia e levar a sua mensagem. Afinal de contas ele é autoridade e uma das mais importantes lideranças políticas da região. Isso também faz com que ele seja também visto e avaliado pela opinião pública.

Volta e meia Massocco aparece em vídeos nas redes sociais, trajado com o uniforme dos Transportes ou do Urbanismo e Obras, "pegando no batente" em serviços braçais, seja de noite ou no fim de semana junto com os demais servidores. Em outros, que eu pude verificar, ele aparece proferindo discurso de cunho solidário, anuncia e entrega uma doação, seja em dinheiro ou produtos de primeira necessidade, para alguém que esteja precisando e que também está no vídeo. Assisti e analisei pelo menos três postagens que ilustram a compaixão do ser humano que hoje ocupa o cargo de vice-prefeito de Concórdia.

Aliás, o gesto de benevolência do vice-prefeito de Concórdia foi tema de discurso na Tribuna da Câmara de Vereadores, hoje pela parte da manhã, proferida pelo vereador Valcir Zanela, do PSDB, do bloco da situação.

Acho bacana o gesto de solidariedade de Edilson Massocco e acredito que sim, ele é uma boa pessoa. Que bom que uma figura bem sucedida nos negócios, na política e com condições para isso tem esse sentimento de generosidade para com o próximo. E digo mais, não há nenhuma ilegalidade nisso. Tanto é que ele utiliza o próprio perfil no facebook para essa divulgação.

Porém, na minha opinião, o único pecado que ele está cometendo é filmar o ato de generosidade, acompanhado de um breve discurso, e jogar nas redes sociais. Nessa situação fica difícil não se perguntar sobre a intenção subliminar dele com essa divulgação. Massocco que me perdoe! Mas todo questionamento nesse sentido encontra seus fundamentos.

Há um ditado que diz que "solidariedade e publicidade não andam juntas" ou que "solidariedade com publicidade é autopromoção". Todo mundo já ouviu um desses ditados. Quero dizer que por mais que a intenção de Edilson Massocco não seja a autopromoção, o fato de dar publicidade a uma atitude filantrópica que parte dele mesmo pode jogá-lo, sim, na vala do oportunismo. Mesmo que ele não queira isso. É algo que vem da opinião pública, que pode sempre enxergar tudo sob outro ponto de vista.

Uma das razões é que Massocco é um político. Todo político mantém um trabalho constante de construção da própria imagem. Para isso existem várias alternativas, que vão desde ações de governo até manifestações de diversas formas nas redes sociais. Entretanto, por ser político ele está numa situação melindrosa. Tudo que ele faz ou fala pode ser interpretado de diversas formas. Por si só, isso demanda de cuidados em várias situações de aparições públicas.

Outra situação é o fato de que 2020 está se aproximando dia após dia. Quero deixar bem claro que o próprio Massocco nunca disse que pretende estar na disputa eleitoral do próximo ano na condição de cabeça de chapa. Porém, os rumores da política sempre apontam para essa possibilidade. Então, num cenário desses, qualquer pé de galinha rende uma canja.

Porém, pode surgir o argumento de que esse gesto solidário de Edilson Massocco é na condição de empresário, não de vice-prefeito. Porém, quero chamar a atenção de que outros empresários aqui de Concórdia também doam rotineiramente uma parte dos seus rendimentos, seja em dinheiro ou cestas básicas, para entidades filantrópicas ou famílias carentes do município. Quase ninguém sabe disso! Não há publicidade sobre esse gesto generoso desses ditos mortais. Conheço boa parte deles e não vou dizer quem são. Para eles, o que vale é a felicidade nos olhos de quem recebe e o conforto espiritual de quem faz a doação. Todos afirmam que a publicidade desse gesto é dispensável e desnecessária.

Fora isso, concordo com o vice-prefeito Edilson Massocco, que todos nós temos que fazer a nossa parte para ajudar o próximo. Esse gesto tem que ser um exercício permanente e oriundo do verdadeiro estado de espírito, sem esperar algo em troca. Porém, um gesto de solidariedade não se resume somente a doação de dinheiro, produtos ou mercadorias. Também é revestida de ações mais sutis, mas que ajudam a transformar para melhor o dia de outra pessoa, como um conselho, um ombro amigo e até mesmo um elogio, sem que a outra pessoa espere por isso.

Ou seja, em algum momento do dia, todos nós somos solidários, sem que a gente perceba e sem que a gente apareça. Não existe solidariedade maior ou menor. Existe sim, solidariedade.