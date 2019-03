O Bazar Confecções, Calçados e Acessórios de Concórdia chega na 2ª edição. Nos dias 28, 29 e 30, de quinta-feira até sábado, no Ginásio da Ser Sadia, consumidores terão a oportunidade de comprar mais barato milhares de peças da moda adulto feminino e masculino, assim como infantil.

A montagem dos espaços iniciou no fim de semana. Segundo o presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, os trabalhos estão dentro do cronograma previsto. “Finalizamos a montagem dos espaços ainda nesta segunda-feira e amanhã os expositores começam a decoração dos estandes e posterior o abastecimento das mercadorias”, explica.

A população de Concórdia, da região e visitantes estão convidados para prestigiar o evento que tem entrada gratuita. No primeiro dia os portões de visitação estarão abertos a partir das 13h30min após a abertura oficial o atendimento será até às 22h, na sexta-feira mesmo horário e no sábado das 9h até 17h.

O evento conta com pontos de alimentação e estacionamento para proporcionar maior comodidade aos clientes e expositores nos três dias. Os organizadores pontuam que o Bazar vem sendo preparado com muita dedicação por parte da equipe interna da CDL Concórdia responsável pela execução do projeto. “É uma feira que exige bastante planejamento antes, durante e depois. São 32 empresas divididas em 50 espaços uma ampla estrutura de montagem e sinalização. Prezamos pela qualidade dos produtos que serão oferecidos, descontos reais, atendimento de qualidade e segurança para todos os envolvidos”, enfatiza Cecchin.

O Bazar é uma realização da entidade de classe lojista e empresarial, Prefeitura e Patrocínio do Sicoob Crediauc e Unimed Concórdia. Provedor Oficial MHNET Telecom. A entidade, poder público e os patrocinadores acreditam na força do segmento. “O Bazar possui grande expressividade para os lojistas concordienses pois em 2017 o número de negócios chegou a R$380 mil imediatos. Queremos repetir o sucesso da 1ª edição mas para isso contamos com a participação do público da cidade”, finaliza Cecchin.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia)