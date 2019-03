Definidas as chaves do Interbairros 2019

Na reunião desta terça-feira (19) com as Associações de Moradores, Fundação de Esportes e Umamc, aconteceu o sorteio da 25ª Olimpíada Interbairros 2019 de Concórdia-SC.



A abertura Oficial será no Centro Comunitário do Bairro Nazaré e a modalidade que irá abrir as disputas será o três sete masculino e feminino.



A previsão para início dos jogos, está prevista para o mês de abril, em data a ser confirmada pela FMEC e UMAMC.



Bocha masculina e feminina;

Bolão masculino e feminino;

Canastra masculina e feminina;

Dominó masculino e feminino;

Futsal masculino e feminino (adulto, sub-12, sub-14)

sinuca;

Três sete masculino e feminino

Truco masculino e feminino;

Voleibol (masculino e feminino.