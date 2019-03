Legislativo conversa internamente e não descarda ações contra o chefe do Executivo.

A Câmara de Vereadores de Irani não descarta adotar alguma ação contra o prefeito Sivio Lemos das Neves por conta de um suposto crime de direcionamento no Processo Licitatório para a recuperação e cascalhamentos de estradas do município. Na última semana, a Justiça da Comarca de Concórdia determinou o bloqueio de R$ 2,4 milhões em bens do prefeito e de empresários por conta disso.



Em entrevista ao jornalismo Aliança, o presidente da Câmara de Vereadores de Irani, Vilson Zamarki, do Partido Progressista, disse que o Legislativo aguarda o desdobramento desse processo e, mediante orientação do Departamento Jurídico, pode instaurar um processo pelo Legislativo contra o chefe do Executivo.



Conforme o parlamentar, "com certeza, a Câmara de Vereadeores não ficará de braçso cruzados. Foram os vereadores que denunciaram ao Ministério Público sobre essa situação e já houve manifestação pública disso na tribuna", afirma.



Perguntado, sobre quais procedimentos poderiam ser feitos, Zamarki esquivou-se e disse que "a gente tá aguardando o andamento do processo e já estamos conversando internamente para fazer aquilo que a Lei nos permite". Porém, a Rádio Aliança apurou que, dependendo do caso, um processo de cassação pode ser instaurado.



Segundo o Ministério Público, o direcionamento da licitação foi comprovado quando se verificou que a Prefeitura de Irani teria alterado as exigências de uma licitação anterior, que tinha a mesma finalidade, para permitir que a empresa V.P, atendesse os requisitos formais. O Ministério Público relata que foram realizadas interceptação telefônica, busca e apreensão. Conforme o MP, a conclusão é que houve conluio entre agentes públicos e representates da empresa para garantir a contratação.