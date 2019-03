Conquista veio neste fim de semana no Catarinense de Xadrez.

O enxadrista concordiense, Calebe Lazzarotti, conquistou o título de campeão Catarinense na Categoria Sub-10 anos, masculino. A competição aconteceu neste domingo, dia 24, em Criciúma. Com a conquista, o atleta estará no Brasileiro.



Demais resultados do Clube Concordiense de Xadrez:



Eduarda Weber, quarta colocada, no sub-20 feminino

Aline Balena, oitava colocada, no sub-12 feminino

Luiz Lazzarin, décimo lugar, no sub-20 masculino.