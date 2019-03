A AEP Termas de Piratuba Futsal perdeu em casa na noite de sábado, dia 23, para o time de Palmitos. O visitante conseguiu virar o jogo e venceu por 6 a 5. Agora o Termas vai buscar a vitória diante da AGN Capinzal. A partida está marcada para sábado, dia 30, em Piratuba.





No jogo contra Palmitos a AEP terminou o primeiro tempo com vantagem no placar. O time foi para o vestiário com o 3 a 1 no marcador. Na segunda etapa o adversário virou e fez 4 a 3. Piratuba empatou, mas o visitante fez mais dois. A AEP ainda tentou buscar o resultado utilizando o goleiro linha, mas não conseguiu reverter e a partida terminou com o placar de 6 a 5 para Palmitos.





Agora a AEP vai enfrentar a AGN Capinzal. Os dois times ainda não pontuaram na Copa Catarinense e querem a primeira vitória. A partida está marcada para as 20:15h de sábado, dia 30, no Ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack.





Possível mudança:



A diretoria da AEP vai tentar mudar a data da partida para sexta-feira, dia 29, ou para o domingo, dia 31. Dirigentes vão articular com a AGN e com os organizadores da Copa. O objetivo é evitar que o jogo seja realizado no sábado, junto com a rodada do Campeonato Municipal de Ipira, para que o público possa acompanhar os dois eventos.



(Fonte: Cristiano Mortari / Ascom AEP)