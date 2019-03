Jogos foram realizados no fim de semana.

Segunda rodada da Copa teve 31 gols em quatro jogos. Pinhalense e ADC Catanduvas lideram suas chaves.

Quatro partidas movimentaram a segunda rodada da Copa Catarinense neste sábado. Os jogos foram válidos pelas chaves A e B.



Pela Chave A em Seara, a equipe do Seara Futsal recebeu o Lages Futsal e acabou derrotado pelo placar de 5 a 2. A equipe lageana chega a sua segunda vitória na competição.



Já em Cunha Porã, os donos da casa, AD Cunha Porã receberam a Pinhalense e num jogo eletrizante, a equipe da Pinhalense levou a melhor e venceu pelo placar de 5 a 4.



Na próxima rodada da chave(30/03), a equipe da Pinhalense recebe o Lages Futsal, enquanto que a equipe da AD/Cunha Porã recebe o Seara Futsal.



Em Piratuba pela Chave B, o Termas Piratuba Futsal recebeu em casa a equipe da AAPF Palmitos. Num jogo de 11 gols, melhor para a equipe de Palmitos que venceu por 6 a 5 e segue firme na liderança da chave.



No outro jogo da noite, em Capinzal, o atual campeão foi derrotado em casa pela equipe do ADC Catanduvas pelo placar de 3 a 1.



Na próxima rodada(30/03), a equipe da AAPF Palmitos recebe o líder Catanduvas, enquanto que o Termas Piratuba Futsal recebe o AGN Capinzal.



Próximos jogos



Nesta quarta pela Chave C, a equipe da ADAF Saudades recebe a equipe do ADC Curitibanos ás 20h30 em Saudades.

Fechando o returno no próximo dia 30 de março, a Copa Catarinense passa a ter os seis jogos da rodada.



(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)