Partida valida pela primeira rodada do Interiorano Série C.

Alto Suruvi e Poletto B se enfrentaram na tarde de sábado, dia 23, pela série C do Campeonato Interiorano de Concórdia. A partida foi realizada no campo de Alto Suruvi e teve transmissão da Rádio Aliança. O placar foi de 2 a 1 para o time da visitante, de virada.



O jogo foi bastante equilibrado, com chances de gols para ambas as equipes. Aos 32 minutos da primeira etapa, o zagueiro João recebeu a bola na intermediaria do campo de ataque e chutou forte encobrindo o goleiro Gil abrindo o marcador para o time da casa. As 42 minutos, em cobrança de escanteio pelo lado direito, no bate rebate na zona de perigo, Leco desviou do goleiro Lucas e empatou a partida. O primeiro tempo foi encerrado com o empate.



Na segunda etapa o jogo seguia equilibrado até os 42 minutos, quando Marcelo roubou a bola no meio de campo e cruzou para Fábio, que invadiu a área, passou por dois defensores e tirou do goleiro Lucas, chutando para o fundo das redes, dando números finais a partida.



Com o resultado, o Poletto soma os três primeiros pontos na competição na chave B.

Alto Suruvi jogou com Lucas; Jonas, João, Cleiton e César; Hiago, Moisés, Paulo e Flávio; Joel e Siqueira. Entraram ainda, Baio, Alex, e Pajé.

Poletto B jogou com Gil; Sabonete, Matheus, Mazieiro e Edezio; Dani, Vivan, Gustavo e Ivan; Leco e Fábio. Entraram ainda Darlan, Marcelo e Miguel.

Cartão Amarelo Flávio Alto Suruvi e Darlan para Poletto.

Arbitragem foi de Nelson Biffi Junior auxiliado por Ricardo Veronese e Caroline de Oliveira; delegado da Partida Cleomar Fantin.

Na próxima rodada o Alto Suruvi, joga fora de casa contra o Boa Esperança B, Poletto B recebe o Planalto B.

(Com informações do repórter André Krüger).