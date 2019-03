Fato ocorreu no começo da noite do sábado, dia 23.

Possível furto de fios de cobre provoca princípio de incêndio no Estádio

Um possível furto de fios de cobre provocou um princípio de incêndio no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. O fato foi registrado na noite do sábado, dia 23. O sinistro foi percebido pelo zelador do local que imediatamente chamou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



A guarnição foi até o local e fez o rescaldo das chamas. A Polícia Militar também foi acionada porque há a suspeita de tentativa de furto de fios de cobre, cujo procedimento é queimar a borracha que reveste o material. O fato ocorreu ao lado da sala da academia, localizada próximo do Silo da Copérdia.



Houve rondas e ninguém foi localizado.



(Com informações do repórter André Kruger)