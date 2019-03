Ação foi realizada no sábado, 23 de março, e fez parte da VIII Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense

Setecentos quilos de lixo! Este foi o resultado da ação realizada neste sábado, 23 de março de 2019, na ilha do Parque Estadual Fritz Plaumann, localizada a 12 quilômetros do centro de Concórdia. A atividade foi realizada por 75 voluntários que passaram cerca de três horas recolhendo resíduos encalhados na ilha que é banhada pelo Rio dos Queimados. O trabalho faz parte da programação da VIII Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense coordenada pelo Comitê Jacutinga com a assessoria executiva da Ecopef. “O intuito da ação é alertar a população sobre o grave problema ambiental provocado pela grande quantidade de lixo que vem da área urbana para cá. É lixo de nossas próprias casas. Não é de outra cidade e nem de outro estado. Nós e nossos vizinhos fazemos isso, infelizmente”, comentou Rafael Leão, sócio fundador da Ecopef, entidade cogestora do Parque.

Na operação de busca do lixo na ilha foram usadas três pequenas embarcações que realizaram diversas viagens trazendo sacos cheios de resíduos. O material era separado e pesado. A maior parte do lixo coletado era composto por garrafas de refrigerantes que somaram cerca de 250 quilos. Tudo foi colocado na caçamba de um caminhão e transportado para o setor de reciclagem de lixo da Prefeitura Municipal. “Esse lixo não precisaria ter chegado aqui, pois trata-se de lixo reciclável que deveria ter recebido o destino correto. É um problema que só será resolvido com intensiva educação ambiental”, sugere Leão.

A Coleta e Triagem de Resíduos na Ilha do Parque Fritz Plaumann é uma atividade tradicional da Semana da Água. Este ano, contou com a participação da Ecopef, IMA, CDA, UnC, Consórcio Lambari, Sicoob Transcredi, Leo Clube ômega Concórdia, Celesc, Fumdema, Bombeiros Voluntários, Polícia Ambiental e Compretudo Supermercado.

Fonte: Eduardo Comassetto